民眾黨立委高虹安唱「塔綠班之歌」，歌詞中出現「綠畜」一詞，引發民進黨強烈反彈。有自稱美國大學教授的「翁達瑞」質疑高虹安的博士學歷，引來一綠營粉絲專頁貼文「這幾天本土陣營的支持者有多少人在批評翁達瑞，又有多少柯粉在批評高虹安？這兩者間人數的差距，就是我們之間的水準差距」，奇怪立論讓藥師林士峰連問三道題求解其中邏輯。

林士峰今(28)日看到親綠粉專發文，便在臉書貼文指出，「我有一些難以理解的邏輯：(1)為什麼民進黨的陣營就是本土陣營呢？(2)為什麼批評不是就事論事而是因人設事？(3)為什麼批評同理念人數的差距可以聯想到支持者水準的差距？」

林士峰表示，「在國內，總是有一批自稱為本土陣營的人，在國內分你我彼此，就像當年的納粹德國一樣，即使一樣是一票一票投上去的，你會認為納粹政府是民主政權嗎？不，那個是獨裁，我理想中的民主政權應該是包容多元文化，而不是強迫別人接受你的文化思想，更不是先貼標籤把反對意見打成非我族群再行辯駁。」

針對林士峰的不解，有網友提供答應表示：「不理解塔綠班的玄奇邏輯，會有這樣的疑惑不意外。支持我的都是本土好棒棒，批評我的都是中共同路人，#塔綠班邏輯這樣知道了沒」、「林藥師，我們應該不需要去理解，為何蒼蠅總是追著糞便跑。」、「這就是塔綠班的招式」、「以為人多，就代表一切，其實，就是霸凌」。