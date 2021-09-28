南韓科技大廠三星電子在面臨上半年晶圓代工產能緊缺後，今年 8 月 Galaxy Unpacked 發表會推出Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3兩款摺疊機，引發話題，但隨著全球晶片荒問題仍未解決，韓媒報導，三星兩度派人前往美國購買更多智慧機應用處理器(Application Processor，AP)，卻都碰壁。

據韓媒《The Elec》報導，三星行動部門總裁TM Roh，今年3月跟7月兩度赴美，要求三星的主要合作夥伴供應更多的AP，但要求遭到「直接拒絕」(was refused outright)，供應商指稱，它們也想到提高整體供應，但無法只提高三星出貨量。

知情人士指出，除了顯示晶片荒問題遲遲未解，三星在向全球智慧機供應鏈拉貨的議價能力也在衰退，三星是全球智慧機市占率龍頭，被合作夥伴直接拒絕相當罕見。分析認為，三星日趨依賴大陸代工組裝廠，大陸廠商則是自行採購零組件，壓低三星零組件的下單規模，導致與歐美供應鏈生疏。

TM Roh主導三星行動部門後，開始將部分智慧機外包生產，目前三星的智慧機有2成由大陸代工廠組裝，取得訂單的公司包括聞泰科技(Wingtech)、華勤通訊(Huaqin)等。晶片荒問題以及越南廠因疫情產能停擺，導致三星下修出貨量，從原先的2.9億~3億支降至2.6億~2.7億支。此外，三星雖然今年新發售的摺疊機引發市場熱議，預估銷量僅有700萬支。

相較之下，蘋果今年9月秋季發表會推出iPhone 13系列，但被分析師視為史上最弱升級，甚至發表會前爆料傳出的Touch ID沒有搭載，去年iPhone 12 Pro最高等級位移式感光元件下放、由台積電5奈米製程強效版生產的A15處理器升級以及ProMotion，但是儲存容量「加量減價」讓不少民眾還是願意掏錢購買，根據蘋果拉貨來看，今年iPhone 13系列預購量較上一代成長20%，預計今年表現依舊強勁。