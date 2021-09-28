斥資5億的桃園市新永和市場才順利搬遷營運，但卻爆出攤商意見分歧，醞釀另組自治會抗衡，議員28日攻訐斥經發局工程延遲、規畫失當讓會長背黑鍋，導致自治會和攤商衝突不斷，經發局長郭裕信強調自治會只能有1個，現行自治會合法，且理應代表最大意見整合，直言306攤市府不可能一一溝通，針對內部意見分歧會持續溝通協調。

議員林政賢說，2層樓的新永和市場，好不容易5月開始試營運，攤商和自治會卻衝突不斷，像是冷凍庫、攤位都大小不一，電費和清潔費收費卻一致，他也提到總經費從3億飆升到5億，卻連地磚都要攤商自己出錢舖設，還有跳電、漏水缺失，希望經發局居中協調。

「搬遷後改名為新永和市場，可以再成立自治會嗎？」議員黃婉如抱怨，工程延遲、自費舖地磚，都讓現任會長李麗凰背黑鍋，讓反對派有機可趁，質疑李資格不符，醞釀罷免。議員呂淑真也斥，停車場外包，如今傳出連攤商卸貨都得繳停車費，痛斥市府搶錢，也直言現任自治會還有2年時間才期滿，經發局應該擔起督導之責，不要讓個人私利導致成雙頭馬車。

經發局市場科長陳玨寧說，自治會2019年改選，李麗凰經舉手表決全數通過當選會長，有大會照片跟會議紀錄為證，市府也發給當選證書，對於反對派訴求，市府建議依組織章程規定辦理，可先取得1／5會員連署召開會員大會，在會中決議更名、改章程甚至解任會長等程序，若要罷免，需1／2以上會員出席且獲得過半同意才會通過。

陳玨寧坦言，新環境配置不同，確實增加清潔管理費用負擔，另外過去也沒有美食區，都需要修改組織章程重新規範，面對兩派紛爭角力，會積極協調和平、合法解決。

陳玨寧也說，目前僅初驗，跳電和漏水都納入缺失持續改善中，當初也是建築師專業考量地磚沾到油水易打滑才採用拉毛地板，但攤商覺得不夠美觀自費鋪設，市府都尊重。至於停車場半小時內都免費，且業者允諾每攤都有汽機車位各一，優惠汽車每月2400、機車每月270元，還有每周200小時QRcode折扣碼給自治會，研擬配合開幕時間開始收費。