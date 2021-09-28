許多民眾期盼疫情結束，出國放鬆享受各地美食、美酒，對此長期經營酒品市場的「開元食品」看準商機，引進多款日本稀有酒款，像是有著日本夢幻逸品美名的「森伊藏MORIIZO」，與季節性限量酒款「獺祭寒造早槽純米大吟釀45生榨」、「八海山越後之候鮮榨生原酒」，及極為限量、台灣首度發售的精釀生啤酒－八海釀造旗下猿倉山釀造所之「RYDEEN BEER」等逸品，在台灣皆難得一見。

伴隨入冬第一波，同步日本新鮮酒款，無論單喝細細品嘗，或是搭餐飲用，皆能相輔相成，完美呈現最佳風味，為許多熱愛日本酒品的消費者們帶來全新的味覺饗宴。

「森伊藏MORIIZO」首度插旗海外市場，第1站就選擇台灣。（開元食品提供）

其中台灣首發、入手困難的超夢幻逸品「森伊藏MORIIZO」，為日本九州之光，有著日本燒酎夢幻逸品美名，原料採用鹿兒島極富盛名、釀酒最佳的甘藷品種「黃金千貫」，發售以來僅於日本銷售，且通路極為稀少，這回首度插旗海外，第1站就選擇台灣，並以中高端餐飲通路為市場，讓台灣消費者不須遠赴日本，就能品飲這款夢幻燒酎逸品。

「開元食品」經營台灣酒品市場多年，此次引進日本多種稀有夢幻酒款，造福熱愛日本酒的消費者，即使在疫情期間無法出國，也能品嘗當地微醺美味，相關產品資訊可諮詢0800-020-368客戶服務專線，或官網http://www.creation.com.tw。

八海山越後之侯鮮榨生原酒，帶著櫻桃、哈密瓜般多汁香氣。（開元食品提供）

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