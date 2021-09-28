5月本土疫情爆發，全台進入三級警戒，百業停擺，桃園市地方稅務局長姚世昌坦言，桃園平均每月娛樂稅收近2000萬，但5至7月相關行業強制停業，娛樂稅也跟著歸零，2個多月來減收近5000萬，光高爾夫球場每月就少千萬，至今仍在慢慢恢復中。

新冠肺炎衝擊各行業，議員涂權吉憂心疫情讓稅收大幅下滑，市府財政支出恐擴大，另議員黃家齊則接獲娃娃機店業者陳情，感嘆剛復業不久就收到繳稅單，感嘆停業虧損還來不及止血，就要繳稅給政府，根本是雪上加霜。

姚世昌不諱言，過去喜愛「周遊列國」打高爾夫球的民眾，受限全球疫情，只能留在桃園揮桿，讓桃園去年高爾夫球場娛樂稅收大爆發，11座球場繳出1億2800萬的娛樂稅收，創下歷年新高，加上其他娛樂稅，總近進帳2.3億，但5月15日中央祭出禁令，高爾夫球場零收入，稅收也跟著歸零。

姚世昌說，娛樂稅正好都是與人密切接觸的業種，桃園前三大來源分別是11家高爾夫球場、462家KTV和1050家夾娃娃機，但高爾夫球場和夾娃娃機店雖然7月底解封，卻仍有多項限制，如球場打球不能洗澡、娃娃機店要派員清消等，都讓業者復業之路走得艱辛，至今仍在慢慢恢復，像8月球場稅收872萬、娃娃機僅122萬，分較過去少2成和7成。

截至8月底，全市娛樂稅累計達1億3600萬元，相較去年同期1億7750萬元還少，不過姚世昌仍樂觀表示，截至8月底的實徵稅收近280億元，比去年同期成長4.1％，主要是桃園每年房屋稅都會自然成長2％，而去年有4.4億元稅額申請延期付款，也會在今年繳清，「今年405億預算應該可以達成目標！」