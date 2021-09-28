感謝教師的無私奉獻，新北市教育局今舉辦「特殊優良教師、校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」，榮獲特殊優良教師的新埔國中校長郭月秀服務逾28年，秉持「以愛與永不放棄，創造教育價值與感動」的教育理念，致力推動雙語教育，校長開班親授英文，將學校打造成新北雙語教育學校標竿。

為提升學生的英文能力，郭月秀為要準備會考的九年級學生開設「校長的保你達B課程」，每週四早自習跟課後輔導時間，她從最基本的英文發音開始教起，並著重學生聽力教學，讓孩子的英文從C進步到B，她希望能幫學生找到學習英文的動力及興趣，並不時頒發小獎犒賞進步的學生，「孩子需要鼓勵，看他們慢慢成長進步，我感到很開心。」

同樣榮獲特殊優良教師的五華國小吳修瑋主任曾帶著導師口中的「問題學生」一同協助栽種校園植物，透過陪伴讓孩子卸下心防，願意暢談迷惘與困擾。劉同學在教師節卡片上寫道：「謝謝主任陪我走過迷惘的日子，也讓我找到目標與興趣，如向日葵一樣充滿希望」。

榮獲新北市校長領導卓越獎的仁愛國小陳志哲校長志願打造「五心級」優質學校。他表示只要親師生同心就可以共同點亮學校的品牌亮點，更堅持以帶好每個孩子，協助實現希望的夢想，讓夢想起飛翱翔為自我責任，成為家長肯定、學生喜歡的優質校長。

另外，獲選教學卓越獎國小特優組的九份國小金創團隊，結合在地山城和金瓜石採金文化，以探金、採金、鑠金及創金進行方案發想，透過文化溯源和體驗創作提升學生生活美感。

新北市長侯友宜今出席表揚40位特殊優良教師、9位校長領導卓越獎得主及21個教學卓越獎團隊代表，肯定他們的努力與付出，侯友宜表示，老師是孩子成長過程中最重要的啟蒙者，讓他們人生有正確的方向，傳授的不僅是學術，還包括生活、品德等教育。有了老師讓人生起變化，故事變得更精彩，常常一句話就能讓我們受到啟發，所以老師永遠是大家生命中重要的貴人。