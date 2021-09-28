外交部長吳釗燮今天應邀在史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）「確保台海和平」年度線上研討會發表專題演說。吳釗燮指出，外交部長訪問華府，可以是台美可以討論的議題之一。

吳釗燮與國安會秘書長顧立雄日前赴美參加台美「特殊管道會談」，不過雙方會談地點選在在距華府約80公里的馬里蘭州首府安納波利斯。

吳釗燮在接受提問時回應，台灣盼與美國深化在經貿、安全及政治層面的關係，特別希望與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）或數位貿易協定（DTA），並提到外交部長訪問華府，也是台美可以討論的議題之一。

吳釗燮在發表專題演說時指出，中國政府無時無刻對台灣施加軍事與安全脅迫，包括進行灰色地帶戰術、影響力操作、假訊息攻勢、資安攻擊、混合戰與滲透工作；同時發動無聲的外交戰，企圖掠奪我國邦交，甚至扭曲聯合國大會第2758號決議，將台灣排除在許多重要國際組織門外。近來我國更面臨各公私營組織、航空公司與國際競賽不當稱呼我方，矮化我國名稱。台灣更親身見證，中國的擴張主義進一步走向全球戰略競爭，從香港及新疆情勢，到東海、南海、印太及歐洲等地區。

吳部長進一步指出，此種競爭態勢也延伸到經貿層面。中國於本月16日正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或可能意在阻止台灣參與，更可能意在防止美國重返此項區域經貿協定；中國政府一向將貿易視為武器，認為CPTPP不能成為美國手中對抗中國的工具。我方也深刻體會，中國與俄羅斯等聯手欺凌東歐國家，如立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭等國家都勇於對抗威權體制的威脅，並願意深化與台灣往來，已有不少歐洲友人呼籲歐盟與北約應保護其會員國免受無良國家的威脅。

吳釗燮強調，多年來，台灣作為一個世界良善的力量，與歷任美國政府密切合作，參與北韓制裁、反恐、促進宗教自由、民主與人權等領域的交流，並在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，與美、日在印太地區推動各種合作；我國未來將持續與理念相近夥伴深化各範疇的合作。

這場專題演說會由史丹福大學資深研究員戴雅門（Larry Diamond）主持，與會聽眾就台美關係、聯大第2758號決議、GCTF、政黨外交等議題踴躍發問，吳部長均逐一回應。與會來賓包括美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）及台北辦事處前處長酈英傑（Brent Christensen）、台灣研究專家簡淑賢（Shirley Kan）及祁凱立（Kharis Templeman）等人。