富邦悍將28日邀請國際影星張震開球，因工作繁忙以3年多未打球的他，站上投手丘開球，球非常精準的進到擔任捕手的林哲瑄手套中，「開球就像《沙丘》這部電影傳遞的一樣，要克服恐懼，我很久沒練球又要在職業球員面前獻技，怕丟臉，但我要克服這個恐懼。」

熱愛棒球的張震之前在工作之餘與朋友一起組了1支棒球隊「艋舺虎」，但他笑說球隊水準連乙組都不如，「比較像是在河濱公園打球的而已。」他透露自己平時鎮守右外野，「因為我最菜，右外野也很少有球打過來，但我因為工作已經3年沒有打球了，釘鞋都開口笑了。」

為了今天開球，張震還自己準備了手套與釘鞋，但因為工作太過繁忙，僅在賽前與林哲瑄在場邊進行短暫練投，但正式開球時他站上投手丘仍投出漂亮好球。

能夠投出好球，張震歸功於林哲瑄的指導，「他讓我很信任他，不管我丟到什麼位置，他都可以接到，讓我很安心。」他透露自己最喜歡的棒球電影是《魔球》跟《KAZO》，希望未來有機會也能參與跟棒球相關題材的電影。

被問到最欣賞的棒球員時，張震表示，自己因為工作及家庭繁忙，比較少關注棒球，「但今天看到小時候自己很喜歡的球員已經變成教練了（指洪一中）。」

國際影星張震為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）

國際影星張震為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）

國際影星張震（右）為富邦悍將開球，由富邦悍將隊長林哲瑄擔任接球捕手。（陳怡誠攝）