大陸國家電網有限公司28日召開保障供電緊急電視電話會議，深入學習貫徹中共總書記習近平能源安全新戰略，落實中共中央、國務院決策部署，按照國家發展改革委、國務院國資委、國家能源局工作要求，對供電保障工作進行再部署、再推動、再落實，全力以赴保民生、保重點供電。

該公司董事長、黨組書記辛保安出席會議指出，今年以來，面對用電需求快速增長、電煤供應持續緊張、主要流域來水偏枯、暴雨洪澇災害頻發等挑戰，公司高度重視，超前研判，精心部署，採取全網統一調度、需求側管理、應急搶險救災等一系列措施，確保了大電網安全和電力平穩有序供應。但進入9月，受多種因素疊加影響，電力供需形勢面臨著新的考驗和挑戰，對公司做好供電保障工作提出了新的更高要求。

辛保安強調，公司上下要把電力保供工作作為當前最重要、最緊迫的政治任務，上下齊心、全力應對，堅決守住大電網安全生命線和民生用電底線，全力以赴保障電力供應。

一要堅決扛起電力保供責任。全面啓動保供電應急機制，有關部門要精心組織、協同配合，提出針對性應對措施，加強工作指導協調。各級單位主要負責人要靠前指揮，以更高標準、更大力度落實落細各項保供措施。

二要堅決守住大電網安全生命線。強化統一調度，嚴肅調度紀律，加強發電機組並網管理。密切跟蹤電煤、燃氣供應和來水來風情況，做好負荷預測，科學安排電網運行方式。加強重要輸電通道、重點用戶供電線路的運行監測，持續鞏固「三道防線」。

三要加大電網跨區跨省資源調配力度。做好新機組啓動調試、臨檢機組恢復並網服務工作，及時掌握各類電源發電能力，保障各類電源「能並盡並、能用盡用」。堅持全網一盤棋，充分發揮大電網優勢，強化大範圍資源優化配置，加大餘缺調劑力度。

四要全力守住民生用電底線。切實保障民生、公共服務和重要用戶用電。堅持「需求響應優先、有序用電保底」，積極配合政府完善有序用電方案並推動落實，引導用戶合理錯峰避峰，「嚴控高耗能高污染行業用電」。強化應急值班和信息報送，全面提升應急處突能力。

五要積極營造良好供用電環境。加強向政府部門彙報溝通，推動有關方面保障電煤需要。做好保供優質服務，即時響應客戶訴求，創新服務方式，豐富服務內容，提高辦電效率。積極引導社會各界主動節能降耗，回應好社會關切。

六要全力做好大陸國慶保電與迎峰度冬準備工作。嚴格落實各項保電措施，嚴謹細緻做好保電工作，確保人民群眾度過一個歡樂祥和的大陸國慶佳節。精心組織秋檢預試，加快重點工程建設，扎實做好迎峰度冬各項準備。始終繃緊疫情防控這根弦，抓好常態化防控工作，確保安全穩定。

會上，國網東北分部、山東電力、遼寧電力作電力保供專題發言。公司有關助理、副總師，總部有關部門負責人，各分部、省公司、有關直屬單位負責人及相關部門負責人參加會議。