台南市大內區二溪社區與二溪國小學童調查社區資源，至斯卡羅拍片祕境風之谷河岸踏查。（劉秀芬攝）

台南市大內區公所推廣觀光，今年主打結合天文、人文、水文的三文觀光，開辦導覽解說人員培訓課程，走訪社區拜訪耆老、記錄社區歷史、盤點自然資源。大內區區長李義隆表示，希望整合轄區資源，進行遊程特色探索與開發，吸引觀光客參訪，透過導覽解說讓遊客深度認識大內之美。

李義隆說，大內區7成土地為低海拔山坡地，曾文溪蜿蜒曲折流過，境內曲流、河階地形發達，每當秋高氣爽之季，曾文溪畔兩岸甜根子草盛開，一片白茫茫的花海吸引遊客賞景。曲流切割形成特殊的月世界惡地地形景觀，主要分布於環湖里和二溪里，二溪月世界形狀如赤裸龍，是地質、生態旅遊最佳場所。

南瀛天文館則為大內區內重要的地方教育文化館，周邊視野遼闊，可遠眺曾文溪曲流、河階地形及月世界泥岩惡地等豐富地質景觀；館內擁有全天域3D星象劇場、全國第一大的牛頓式天文望遠鏡及夜間星空導覽，亦為全台第一個以天文為主題之環境教育設施場所。

李義隆說，除了獨有的水文環境與天文教育場所，大內區還有豐富的歷史文化資源，如頭社社區西拉雅文化，楊家古厝、楊家公廳、庄役場，以及戰後初期露天戲院、大內國小校內神社遺構等。

今年是大內區首度辦理導覽人員培訓，除了室內課程，也實地走訪景點探訪；此外，二溪社區居民也發起資源盤點活動，與二溪國小師生至小尖山、斯卡羅拍片場地風之谷踏查，公所希望能透過自然地景、農特產業踏查，與文化館舍、亮點社區合作，推出旅遊導覽地圖，配合導覽解說，推動大內觀光旅遊。