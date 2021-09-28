67歲江姓婦人今年8月間上午到水湳市場買菜，見某蔬菜攤，竟順手偷走1把賣50元的芹菜，放進自備塑膠袋內離開，菜攤老闆娘發現猛追逮人報警，警方調閱監視影像查獲，台中地院簡易庭法官追出她已有多次竊盜前科，仍不知悔改依竊盜罪判處拘役5日，易科罰金5千元。換言之，偷1把芹菜要罰5千。

已有多次竊盜前科的江婦，在今年8月21日上午9時許到台中市水湳市場買菜，發現蔬菜攤店家忙碌無暇顧及菜攤內動靜，竟順手偷走1把50元的芹菜，逕放進自備的紅色塑膠袋內，若無其事地離開，續逛其他攤位。

菜攤老闆娘察覺江婦行竊，急追攔人，人贓俱獲並報警處理，警方並調閱監視影像畫面佐證，江婦坦承偷菜，警方依竊盜罪送辦。台中地院簡易庭法官審酌，江婦已有多次竊盜前科記錄，仍不知悔悟，再犯竊盜罪行，考量她徒走偷竊，過程尚稱平和，依竊盜罪判處拘役5日，得易科罰金，仍可上訴。