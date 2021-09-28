經濟部表示，將針對二級警戒下仍被要求停業之商業服務業者（如K書中心、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱業(KTV)、夜店、歌廳、錄影節目帶播映業(MTV)、電子遊戲場業、資訊休閒業(網咖)、麻將休閒館等）提供補貼措施，對事業補貼為員工人數乘以1萬元，對員工每名補貼3萬元，直接匯入員工帳戶，省去透過業者轉發，讓大家可快速領到救命錢。

經濟部表示，將透過業者提供員工領款帳戶等資料，由經濟部將每名員工3萬元之補貼款，直接匯入員工帳戶，上述納入補貼計算的員工僅限8月31日於事業名義投有勞保、就業保險或勞退的全職員工，包含永久居留者，但不含部分工時及外籍員工。

經濟部表示，本次紓困申請期間自9月29日起至10月31日止，因防疫需要，一律由事業單位以線上申請，登錄基本資料及員工領款帳戶即可；經濟部並提醒，若事業不提供員工領款資料，也無法領到相應的事業補貼金額，呼籲申請業者應如實提供員工帳戶資料。

詳細申請須知等訊息，皆刊載於專屬申請網站https：／／csm-subsidy.cdri.org.tw／。若仍有疑義，可撥客服專線02-7752-3600洽詢。