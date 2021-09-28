美國媒體報導，在加拿大公民邁克爾與康明凱獲釋回國後，在華工作的西方人已收到通知，今後他們可能隨時因「捏造的指控」被捕並被中國用作人質，這正是美國在有關孟晚舟事件的「人質外交」中向中國屈辱投降者所傳遞出的消息。中國外交部發言人華春瑩今天（28日）在例行記者會中評論，西方國家又在用虛假訊息來抹黑汙蔑中國。

華春瑩駁斥，這個話聽起來似曾相識，同美國和西方一些人在涉華問題上製造煽動駭人聽聞的荒謬謊言如出一轍。不過又是在玩「狼來了」遊戲，借散布虛假信息來抹黑污蔑中國。

華春瑩重申，中方已經多次聲明，康明凱、邁克爾涉嫌危害中國國家安全犯罪，犯罪事實確鑿，兩人對於犯罪的事實供認不諱，並且親筆書寫了認罪悔罪的資料。

「眾所周知，美國是人質外交和脅迫外交的開山鼻祖，這項專利的發源地和指揮部都在華盛頓」，華春瑩反譏，「美國通過自己的政策和行動，向世界提供了很多脅迫外交的經典的案例。曾經被美國用類似的手法圍獵的法國阿爾斯通就是受害者之一。」

華春瑩表示，日前阿爾斯通的前高管皮耶魯奇在接受CGTN的採訪時感慨，「我沒有孟晚舟那麼幸運，我的公司並沒有向我提供那麼強大的支持，我的祖國也沒有給我提供強大的支持。從孟晚舟事件中我觀察到，整個華為公司從頭到尾都在支持她，同時在外交領域，中國也為達成這項協議付出了很大的努力。」

皮耶魯奇在受訪時表示，「也許到頭來沒有任何一個歐洲國家會說出來，但每個人內心深處都應該為孟晚舟事件的結局感到欣慰。因為這確實是第一次有國家正面回擊美國瘋狂的長臂管轄。這件事將使許多其他的國家受益，前提是他們有勇氣做同樣的抗爭，起身反抗美國的做法。對於未來，讓我們拭目以待，孟晚舟事件有望成為歷史性的轉折。」