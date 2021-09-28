擊樂家盧煥韋（右三）為擊樂家吳珮菁（右二）量身打造六棒木琴協奏曲《探》。（擊樂文教基金會提供）

擊樂家更懂擊樂家。擊樂家盧煥韋為擊樂家吳珮菁量身打造六棒木琴協奏曲《探》，是給音樂家的自省與自我挑戰。吳珮菁表示，練會六棒木琴演奏至今已有27年，但還能夠更好，「我覺得趁這次可以面對自己所有做不到的事，思考細節，並且不斷嘗試。」

一般木琴演奏是一手握兩根木琴棒，吳珮菁靠著苦練，克服重量感與人體工學，練會一隻手握三根木琴棒、獨特的雙手六根木琴棒演奏。這次她也同樣重新面對自我，「遇到難度很高的樂段，我就思考過去學鋼琴的時候，指法怎麼轉很重要，我也把這樣的觀念，重新放回自己的木琴指法裡。」

盧煥韋分享，他眼中的吳珮菁對木琴演奏的執著態度很驚人，總是不斷練習，對自我要求也很嚴格，在舞台上精彩表現的背後，也付出比一般人更多的時間自我練習。

吳珮菁表示，今年中秋節她第一次沒有回家過節，留在台北專注練琴，「因為我怕我背不完」，此外，吳珮菁也希望盧煥韋不需要寫得太簡單，她表示，如果有什麼真的做不到的，我可能會再請他修改簡單一點，但在那之後，我都想堅持下去。」

吳珮菁表示，他們的擊樂導師朱宗慶也要求這次要使用六根木琴棒演奏，「設定了這樣的方向，讓我可以更加扎實地練琴。這也是每個音樂人都要獨自面對的道路。」

演出將於10月7日在台北國家音樂廳、10月8日在台中國家歌劇院大劇院、10月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。