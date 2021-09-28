桃園市龜山的華美社區及優美社區自來水管老舊，管線漏水嚴重，造成水資源浪費、住戶水費增加、甚至還擔心常年漏水致房屋或道路地基掏空，所幸經濟部同意施作，但優美社區327戶中仍有24戶未取得同意書，半數是空屋且零用水，議員陳雅倫擔憂影響其餘303戶用水權，要求經發局公權力介入，局長郭裕信允諾貼公告周知。

陳雅倫說，全桃園唯二老舊高地社區加壓受水設備改善案，分別位於龜山的華美社區及優美社區自來水管老舊，管線漏水嚴重，造成水資源浪費、住戶水費增加等情形，住戶更擔心常年嚴重漏水可能造成房屋建物或進出道路地基掏空流失，會嚴重危及居住安全。

陳雅倫說，所幸經她爭取後，今年9月華美社區即將動工，戶數較多的優美社區也正式獲經濟部水利署同意，列為111年度「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」優先辦理對象，但自來水公司二區處要求明年4月要完成簽約，且327戶的戶數，需要全部簽署且繳費才能獲得補助與安排施工，可是至今327戶中仍有24戶未簽署設備改善計畫同意書，且其中半數還是空屋且用水動態呈現廢止的未接水用戶。

陳雅倫擔憂少數空屋拖累其餘303戶居民的用水權益，要求公權力介入，協助社區張貼告示，周知責任義務，強調這段時間新嶺里長陳文慶及社區召集人陳美麗均已用盡全力獲得絕大部分住戶的同意，政府應成立優美社區專案，適時介入，早日協助社區完成自來水改善，陳雅倫並表達願意以議員配合款協助該專案進行。

郭裕信感謝議員的好意，但礙於計畫內容，無法使用議員配合款，但承諾會盡力將24戶找出來，也同步研議是否可以不需取得全部住戶的同意書，先讓工程順利進行。