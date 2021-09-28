美女插畫家泥泥（泥泥學姊、JANiE）除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過177萬名粉絲追蹤，近日她曬出坐在路邊的照片，穿著的黑絲襪竟然破了一個大洞，露出半個屁股蛋。

泥泥學姊平常穿搭熱愛黑絲襪，最近開問答和粉絲互動，被好奇為什麼喜歡穿絲襪，她就直率表示：「單純是因為黑絲在鏡頭裡看起來比較瘦」，同時曬出一張坐在路邊的照片，只見她穿著貼身上衣，美胸形狀相當明顯，下身則是搭配高腰短褲和黑絲襪，可仔細一看，在屁股的部位竟破了一個大洞，讓蜜桃臀一覽無遺。

泥泥學姐透露絲襪破掉，是因為玩滑板跌倒，並形容是整個人像漫畫式360度翻一圈，讓她有感而發說：「有時候想想，為了拍出讓大家覺得有趣的影片，創作者們真的是不要命的在演出著呢。」希望大家如果喜歡某個創作者，不要吝嗇留下稱讚或鼓勵，若是不喜歡的創作者，也儘量用尊重的方式去友善看待，「希望網路世界少一點鍵盤殺手」。

泥泥之前因穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT「表特板」，不只長相甜美、身材有看頭，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己的才華。