國民黨黨主席選舉落幕，最終由朱立倫當選新任黨主席。輿情網站《網路溫度計》發現，由於孫文學校校長張亞中異軍突起，意外炒高熱度，還拉抬了國民黨網路聲量，且在近一周的網路聲量中，國民黨的網路聲量占比更超過民進黨與民眾黨。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析9月20日至26日之間各黨的網路聲量走勢，結果顯示，國民黨的聲量占比，占3黨這一周以來總聲量的56.77%，民眾黨6.64%，民進黨36.59%。《網路溫度計》指出，國民黨的聲量在9月25日黨主席選舉當天達到高峰，且此聲量熱度不僅是近一週高峰，更是近一年來國民黨聲量之冠。

至於民進黨的部分，《網路溫度計》發現，民進黨聲量的高峰出現在9月21日，當時討論議題主要是針對中國大陸禁止台灣釋迦、蓮霧輸入引發的爭議，農委會主委陳吉仲更說要向WTO提告，引發一波政治攻防；民眾黨的聲量高峰也出現在9月21日，而這股聲量來源於民眾黨立委高虹安因「塔綠班」之歌引發圍剿，以及高虹案對此事的回應。

《網路溫度計》進一步分析3黨這一周以來的好感度，國民黨網路聲量好感度的高峰也出現在9月25日，好感度P/N比高達0.73，但隔日好感度立刻往下掉；民進黨的好感度高點同樣落在9月25日，P/N比為0.4，當時民進黨也對國民黨主席選舉十分關注；而民眾黨則出現過2次好感度高峰，且都與高虹安有關，民眾黨的好感度高峰則是在9月23日，P/N比為0.6，而當時正值「塔綠班」之歌事件發酵，高虹安被「翁達瑞」指控、抹黑。