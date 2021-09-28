浯江溪口以迄建功嶼一帶豐富、多樣的生態資源，讓濱海遊憩更加多采多姿。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天帶領縣府團隊履勘，感謝「城鎮之心」工程在各方支持下順利執行。（縣府觀光處提供）

「城鎮之心」的植栽澆灌水源主要取自金城汙水廠處理後的放流水，不會造成水資源負擔。（縣府觀光處提供）

斥資新台幣3億6250萬元打造的金門「城鎮之心」首期工程項目即將啟用，楊鎮浯縣長今天帶領縣府團隊履勘，期待這項將浯江溪口和南門海濱拉回城區生活圈的新規畫，讓全台10大觀光小城後浦用豐富、多樣的水岸生態，擴大和優化都市空間環境。

這項納入中央前瞻計畫，做為地區指標性的工程，首期工程經費新台幣3億6250萬元，由中央補助80％，縣府配合款20％，目標在舊城區有限土地範圍內，透過消除空間阻滯和優化環境，提高土地使用效率並打造更多休閒生活空間。

其中，重點營造基地為生態資源豐富的浯江溪口和可以遠眺建功嶼、金門大橋，與小金門離島隔海相望的南門海濱公園，讓比鄰的莒光景觀公園再獲得進一步延伸，也讓古樸小鎮的休憩、旅遊再獲得進一步優化。

縣府觀光處規畫未來在金城國中前方興建約300個車位的地下停車場，預計在今年底上網招標，同時改善和整合城區通往海濱公園的動線，並保留和優化周界的運動場地，讓「城鎮之心」在各項體育活動中，以蓬勃脈動展現新活力。

縣府說明，首期工程基本完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，以及區域綠地與步道的串聯，且植栽澆灌水源主要取自金城汙水廠處理後的放流水，不會造成水資源負擔。

楊鎮浯特別感謝陳福海縣長與石兆（王民日）鎮長任內向中央爭取補助，以及鄉親對工程內容的理解，讓工程得以順利執行，未來仍將持續做好新規畫，讓曾經填埋垃圾的南門濱海新生地，展現它讓后浦小鎮增添精彩的環境潛力。