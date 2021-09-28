新北市中和區員山路39號旁國有土地閒置，地方期盼可以再活化。（葉書宏攝）

新北市中和區員山路39號旁國有土地閒置，地方期盼可以再活化。（葉書宏攝）

新北市中和區員山路39號旁國有土地閒置，地方期盼可以再活化。（葉書宏攝）

新北市中和區員山路39號旁國有土地閒置，地方期盼可以再活化，同時劃設機車停車格方便停車。（葉書宏攝）

新北市中和區員山路39號旁國有土地，原為軍事使用，如今已閒置多時，儘管有簡易籃框但使用率不高、周圍機車停放凌亂，地方盼可以再活化使用。對此，中和區公所表示，正進一步研擬，盼讓該處活化，符合民眾期待。

中和區員山路39號旁國有土地位於灰磘一帶，灰磘地區早年因軍事建築限建，土地使用率低，軍方遷移後軍事建築荒廢，周圍多為農業使用或鐵皮工廠，該國有地約2600平方公尺，簡易籃球場約900平方公尺。

新北市議員陳錦錠日前接獲灰磘里長林鑫宏陳情，邀集中和區公所、交通局、水利局等單位前往會勘，陳錦錠說，灰磘地區區段徵收曠日廢時，如今員山路39號旁國有土地閒置，短期內若可以改善運動設施、增設YouBike2.0站及機車停車格等，將更方便民眾使用。

林鑫宏表示，儘管現有簡易的籃框但使用率不高，盼可以增設溜滑梯、體健設施等，滿足長者、幼童休憩需求，他強調，土地就是要活化，盡量滿足民眾需求，才有意義，儘管該里里民人數少，但設施完善後周圍里民都可以一起使用。

仁和里長林達說，該閒置空地雖位於灰磘里，但若改善運動設施環境，同樣可造福里民，非常贊同國有土地再活化。

中和區公所表示，該國有地現為公所管理，暫劃設有簡易籃球場開放民眾使用，針對里長、民眾意見，正進一步研擬，盼讓該處可以活化，符合民眾期待，鄰里若有舉辦活動需求，都可以向公所申請，至於是否增設YouBike2.0站及機車停車格等，會與交通局討論研議。