《美麗島電子報》近日公布9月民調，蔡英文總統信任度及滿意度都大跌7％，滿意度甚至比不滿意度低，形成死亡交叉。媒體人陳敏鳳分析，可能與「外購疫苗少」和「五倍券綁定」引起民怨及「移除蔣公銅像」等議題，造成民眾觀感不佳的問題。

陳敏鳳28日在《美麗島電子報》投書指出，在疫情趨緩後，蔡政府並沒有顯出努力催促疫苗到來的努力，這個月疫苗除了高端外，幾乎沒有什麼進貨，造成國際疫苗斷鏈，且指揮中心又突然說明「3+11不是破口」，這件在八月已經快要被忘記的事，又被端出來，結果又解釋不清楚，當然是再傷害一次。

此外，陳敏鳳也指出，五倍券也是發得人民快得神經病，比以往都複雜，很多銀行根本不賣帳。從去年三倍券銀行綁定每人都有加碼，但這次的加碼是要抽獎的，顯然銀行也變聰明了，用抽獎方式進行。而不會線上綁定的人，要拿紙本就要去小七、全家超商去綁定，害人民跑來跑去，民怨不會深嗎？為何不直接發金，要這麼累？

最後，陳敏鳳強調，民進黨這個月又重建「轉型正義」議題，準備移除蔣公銅像，這種無聊的事情給中間選民很不快樂也不舒服的感受，難道前年東廠事件，民進黨似乎沒有得到教訓？