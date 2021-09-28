張震28日受邀為富邦悍將開球。（華納兄弟提供）

張震今首次站上投手丘順利投出一記好球。（華納兄弟提供）

史詩巨作《沙丘》票房持續衝破9000萬，張震28日也受邀為富邦悍將開球，首次踏上投手丘的他，球投得又直又快，穩健將球投入捕手手套。他透露自己已3年沒打球，穿來的釘鞋還開口笑，也開玩笑說道：「現場看到投手丘的沙，感覺到原來投手丘就像個小沙丘，難怪他們要我來現場投球開球！」

張震的恩師李安日前也在新莊棒球場開球，不慎失利「挖地瓜」，他也為李安緩頰，「因為我是演員，所以比較裝沒事一點，但心裡還是很激動。導演之前來開球，聽說是挖地瓜的，這很正常啦，我剛剛練球也挖了很多地瓜。」他形容拍電影和棒球很像，「都是一個團隊工作，每個人都有一個職位要做，最重要的是取決於信任度夠不夠，配合度好不好，很需要默契。」

《沙丘》是張震首部演出的好萊塢電影，他也分享自己對劇組的觀察：「他們分工很細，人力很多，不過拍電影大同小異，唯一最大差別就是我們拍沙丘時，比較過癮的就是隨時有東西可以吃！」他分享拍攝現場有備餐車，隨時隨地都有多種選擇，讓他不亦樂乎。

他也分享，與《沙丘》導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）拍攝前就認識，聊很多電影話題時都很投緣，「跟他合作默契很足夠，第一次參加好萊塢製作的電影，跟其他演員相處都滿好的。大家如果看過電影的話，就能感受到裡面每個演員都很飆，沒有在讓的！因為每個人的戲都不多，所以都要把握住最好的（演出）。」

張震今年在《緝魂》演出癌末的檢察官，不僅入圍台北電影獎影帝，也有望問鼎金馬獎。談到金馬獎入圍公布在即，他自己坦言沒多想，「當然如果能入圍會很開心，但其實我最討厭的就是10月，因為一來是我自己生日，二來又有金馬獎入圍名單揭曉，所以先不要期待好了，來開心開球就好！」