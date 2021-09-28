立法院今（28）日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，一早搶占議場，隨後與民進黨爆發口角與推擠衝突。中廣董事長趙少康直言，「拍桌才能出聲，杯葛才能奏效」，請蔡政府好好檢討自己，否則行政院長蘇貞昌也不必上台報告，直接下台謝罪就好。

趙少康今天在臉書上表示，拍桌才能出聲，杯葛才能奏效，國民黨立委們，辛苦了。他指出，正常的質詢對付一個要臉的政府當然有效，但對一個挾絕對多數一意孤行的執政黨，在野黨如果只靠表決，什麼福國利民的法案都會被擋下，只能照蔡英文說的，拍桌表達人民的憤怒、盡監督之責。

趙少康認為，面對不買疫苗只買萊豬的執政黨，國民黨強力杯葛議事，竟然還要被其他在野黨檢討，被失職的民進黨批「亂鬥藍」、「讓國家空轉」，不惜揹上罵名也要凸顯政府執政無能，國民黨是最後也是唯一一個為人民戰鬥、為人民發聲的在野黨。

趙少康直言，如果不杯葛，蔡政府肯定馬照跑、舞照跳，「蘇貞昌不必道歉、3+11沒有錯」至此一錘定音。與其說國民黨讓國家空轉，不如說民進黨讓國家亂轉。寧可空轉也不可亂轉，他更以民進黨封殺擴大疫苗採購和開放萊豬為例，指這都證明正常問政方式對民進黨根本不痛不癢。

對於今天清晨女戰神陳玉珍帶頭突襲議場，趙少康則說，大家這才發現民進黨把守議場怠惰的呼呼大睡，就跟防疫的漫不經心如出一徹。8月彭博社「全球防疫韌性排名」台灣跌到第41名，蘇貞昌還好意思大內宣「台灣防疫受世界肯定」，真是活在平行時空，只要蘇貞昌誠心反省3+11破口導致國內淪陷的過失，防範未來重演，就不會被杯葛上台，今天的抗爭替民眾一吐怒氣，請蔡政府好好檢討自己，而不是在野黨，否則蘇貞昌也不必上台報告，直接下台謝罪就好。