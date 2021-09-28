張庭與老公林瑞陽在大陸經營保養品微商事業相當成功，然而她近日就因為一口氣註銷旗下9間成立不到1年的公司，背後動機引發揣測。對此，張庭本人態度相當低調，反而更在意12歲女兒長相被網友批評，近日在直播忍不住為女叫屈：「大家都說我女兒很醜，我告訴你我女兒可美啊！」

張庭近來因一口氣註銷旗下9間公司，惹來被大陸當局盯上的傳聞，對此她本人懶理流言蜚語，一樣專心直播帶貨拚事業，然而她日前就忍不住在直播上為女兒叫屈，「大家都說我女兒很醜，我告訴你我女兒可美啊。」

張庭近日在直播為愛女抱不平。(取自張庭抖音)

張庭說完更在臉上比出丹鳳眼的模樣，自豪女兒是東方的國際臉，高EQ之舉也引來全場鼓掌歡呼，她事後也在社群平台上傳此直播片段，鼓勵愛女：「告訴我的陽光女孩，與其活在別人口中不如快樂的做自己！」

張庭懶理網友酸言，再曬母女開心共舞影片。(取自張庭抖音)

回擊網友酸言酸語後，張庭昨日更PO出與女兒共舞的最新影片，不意外地她女兒的顏值再次成為網友討論話題，「穿黃衣服的小朋友最可愛」、「女兒只是素顏而已，沒有美顏濾鏡而已，五官挺端正的」、「像爸爸多些，女大十八變」、「女兒像爸爸」、「主要是媽媽太美了」。