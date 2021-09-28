三峽恩主公醫院將未稀釋的BNT原液疫苗打入25位民眾體內，每劑疫苗可施打6人，等於可供150人施打疫苗變25人，恩主公醫院今坦承交班及訓練疏失道歉，表示因部分散裝疫苗瓶蓋掉落，護理師誤以為已稀釋完成就替民眾施打。對此，律師表示，受害民眾除非能證明身體不適與被誤打疫苗間有因果關係，否則提出民、刑事訴訟的成功機率可能不大，

曾任主任檢察官的詠衡法律事務所律師連思藩表示，民眾被誤打疫苗後如出現身體不適，感到擔心受怕，可依民法184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」的損害身體健康權，向醫院求償及索討精神慰撫金，但由於目前25位民眾並無不適，侵害身體健康權尚不明確，進行民事求償恐無法成立；若之後身體出現不適，雖可提出醫療證明向醫院求償，但要舉證不適與誤打事件有關，也有一定的難度。

至於刑事部分，曾任檢察官的詠衡法律事務所律師鍾維翰也表示，醫院誤打疫苗最有可能涉及的過失傷害罪，但也需回歸到傷害罪要有結果的發生，目前尚未有民眾因被誤打疫苗身體出現狀況，因此受害民眾想打贏刑事訴訟恐也不易。

恩主公醫院表示，25名民眾接種原液，包含11位男性、14位女性，年齡分布18到65歲間。其中20位已回門診進行相關檢查，有9位民眾同意住院觀察，目前檢查均正常，未入院者將由專人聯繫追蹤，若有身體不適立即協助就醫診療，請民眾回診。院方已成立專案緊急應變小組，相關監測將會持續追蹤一個月。新北市衛生局也對醫院做出即起暫停疫苗施打一周的懲處。