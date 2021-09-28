日本執政黨自民黨29日將進行總裁（即黨主席）選舉，獲勝者將成為下一任日本首相。綜合日媒報導與分析，4名候選人中以高市早苗最為反中，與野田聖子呈現極端對比；而被看好有望在第二輪投票中決勝的岸田文雄與河野太郎，雖然都在兩岸政策保持平衡，但岸田文雄被認為對北京政府相對強硬。

60歲的前總務大臣高市早苗在4名候選人中最為「鷹派」，不僅是唯一表明將於在職期間參拜靖國神社的候選人，也是唯一公開支持美軍在日本本土部署中程飛彈者，強調此舉為守護日本的「必要手段」；她也是最積極推動日本獲得「敵方基地攻擊能力」的候選人，並要求大幅增加國防預算。

61歲的前總務大臣野田聖子則與高市早苗相反，被認為是4人中對大陸最溫和者，不僅支持中國大陸加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、直言在職期間不會參拜靖國神社，並強調日本應在美中對抗下，承擔居中協調的中立角色。

60歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄並未如高市早苗一般激進，認為應繼續與北京政府進行對話，但針對「敵方基地攻擊能力」，其一改過去慎重的態度，直言是「值得考慮的選項」，並強調台海問題「將成為日本外交的一大課題」；其派閥過去屬於親中派，但他近期曾表明世界情勢已有所改變，「必須重新考慮與中國大陸的距離感」，也未排除於在職期間參拜靖國神社的可能性。

而58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，雖然同樣維持較平衡的外交主張，但對「敵方基地攻擊能力」抱持消極態度，與野田聖子同樣認為日本缺乏長程攻擊所必要的情報蒐集能力，也宣布在職期間不會參拜靖國神社；雖然他在日本是否應獲得核子動力潛艦的議題上，與高市早苗同樣抱持較積極的態度，但日本智庫「中國問題全球研究所」（GRICI）所長遠藤譽指出，河野太郎在此議題中論述模糊，且與其長期主張的廢核立場背道而馳，並不具備足夠的說服力。