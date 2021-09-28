根據知名財經外媒的全球「防疫韌性排行榜」（Covid Resilience Ranking），台灣自8月份的41名，又下跌1名至42名，整體表現落後於南非、祕魯、墨西哥等國家，已經離前段班越來越遠。

根據了解，該「防疫韌性排行榜」是採用疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）、封鎖嚴重度（Lockdown Severity）、航班載客力（Flight Capacity）、接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes）等4個指標的綜合表現，衡量國家在防疫上的韌性。根據9月排行榜的結果，台灣表現處於後段班。

根據9月「防疫韌性排行榜」的結果，全球前五名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭以及丹麥。上述五國的疫苗接種率都很高，達到平均有68%以上的成果，且受惠於歐盟政策，可允許完整接種疫苗者（除嬌生品牌疫苗之外，其餘品牌疫苗都以施打兩劑為規劃）自由入境。此外，丹麥還是北歐第一個完全解除防疫限制令的國家。

而台灣，則是在受評估的53個經濟體中，在9月排行榜位居第42位，比8月份成績再下滑1位。在同一份評比中，台灣在5月因疫情爆發後從第5名下滑至15名，6月份則又退步至44名；7月份回升到40名；8月份退後1名至41名，9月則又下滑1名，位居第42位。雖然疫情趨緩，但是疫苗覆蓋率上不來，對於完整接種疫苗的入境旅客隔離限制仍舊嚴格。

在台較為關注的幾個國家中，美國的表現下滑3名，至28名，主要是受到解除封鎖後，染疫死亡者與病例數都激增的影響；曾經在去年11月高居排行榜第1位的紐西蘭，則在9月表現中比上個月下滑9月，來到第38名，是因為Delta病毒株在該地迅速傳播，導致防疫禁令迅速升級所致。

而鄰近台灣的南韓則與上月排名一樣，位在26位；日本則是排名29位，比上個月上升4名，主要受惠於疫苗接種率提升的緣故。新加坡的防疫政策因從清零轉向與病毒共存，在病例數因此激增的情況下，封鎖情況略微提升，因此整體表現受到影響，下滑11名，排在第19位。