富邦悍將投手郭俊麟28日再度在二軍先發登板，此役他用15球投0.2局，被敲1支安打、投出1次保送，無失分，副領隊沈鈺傑表示，接下來會讓郭俊麟投球密度高一點，「若明天他身體狀況沒問題，預計在禮拜天再出賽，球數也會再往上增加。」

郭俊麟19日迎來傷後首場出賽，原本設定投15球卻僅用5球就完成1局任務，23日再度出賽，用11球面對4人，完成1局無失分，今天則是投15球，面對4人被敲1安，另有1保送，投0.2局退場。

沈鈺傑表示，由於郭俊麟已經1年沒有比賽，因此剛開始是1局1局建立他的投球，若明天他的身體狀況沒問題，預計禮拜天會再出賽，屆時用球數將會往上增加，來到15至20球，「每次大約3至5球往上增加，之後可能就會用局數，就算他用球數已經到了，還是要完成該局任務。」

至於郭俊麟上一軍的時間表為何？沈鈺傑表示，強度要到一定水平與一定的局數才會考量，「這3場投下來，今天速度沒有掉，今天均速甚至比前2場更好，大約在141到143公里。球種也從第1場全速球，第2場加入4顆變速球，今天再加上滑球，他每次出賽都會有不同的設定要去達成。」