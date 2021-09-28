國內各品牌新冠疫苗陸續開打，有不少專家學者指出，不同人打完疫苗的副作用，有人像被車撞，有人則像被火車撞。近日三峽恩主公醫院因將未稀釋過的BNT疫苗誤打在民眾身上，有醫師更警告副作用恐怕像「被飛機撞」。對此，毒理專家招名威質疑，這樣形容到底有什麼意義？讓他感到滿頭問號。

針對恩主公醫院25人打到高濃度BNT原液，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，這25人所產生的副作用，「恐怕像被飛機撞到」，得立即住院觀察，其中年輕人的副作用較高。

對此說法，招名威在臉書批評，「一下被火車撞，現在被飛機撞，打疫苗的感覺一定要用被交通工具撞來形容嗎？這樣到底有什麼意義？下次是太空船嗎？」

招名威坦言這種說法令他滿腦問號，「第一，被飛機撞的感覺到底是什麼？要怎麼被證實？真的來撞一下嗎？第二，擔心醫護施打疫苗時會不小心嗎？我們的醫護水準有這麼差嗎？第三，恐嚇年輕人讓他們施打意願持續下降？」

最後招建議，這些專家醫生們應謹言慎行，用被交通工具撞來形容副作用，專業度不會比較高。「青少年的疫苗施打意願已經夠低了，這樣子說對於拚打疫苗覆蓋率有什麼幫助？」