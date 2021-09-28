陳柏惟27日在立法院質詢國防部長邱國正，因堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題交鋒。陳大罵「邱國正鴨霸」，邱則回應他沒有。對此，陳柏惟今透露稍早與邱部長通過電話「，因不同的認知造成的誤會也充分溝通，雙方互相理解、過程順利」。有網友看完痛批，「沒溝通好就恣意批評別人鴨霸，立委好大的官威」。

針對陳柏惟在立法院的行徑，謝龍介直言28日在政論節目直言，這些優美的語言「被你講得我都聽不下去」，閩南話和客家話保留古音比國語多一點，而國語則是標準語言，陳柏惟這麼年輕就有機會在國會殿堂上表現，不要好的不學學壞的，這樣很對不起台中鄉親對他的疼惜。他強調，自己在質詢時，如果官員聽不懂台語，就要用國語再講一遍，表示對議事的尊重，不是說只做給支持自己的人看。

對於質詢一事風波越鬧越大，陳柏惟今(28日)在臉書發文回應，他稍早已和邱國政部長通過電話，對於母語通譯試辦過程，因不同的認知造成的誤會也充分溝通，雙方互相理解、過程順利，未來也會在各自的崗位上繼續為台灣努力。

不過，對於陳柏惟這番荒謬行徑，仍有不少網友留言痛批，「沒溝通好就恣意批評別人鴨霸，立委好大的官威」、「國會殿堂要相互尊重」、「這個事件，他們本來就沒機會接觸閩南話，是陳柏惟比較不對，應該道歉」、「國防部不是教育部，推母語去找教育部長，搞不清楚狀況的立委」、「發現風向不對了？」、「可是柏惟啊！你媽媽不是蘇杭人嗎？蘇杭地區什麼時候講台語了？」。