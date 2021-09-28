桃園市蘆竹區大古山登山步道公園新設「之」字型低障礙步道，強調能攜老扶幼全家人一起踏青散步。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區大古山是觀賞夜景的熱門地點，旁邊的大古山登山步道公園入口原有雜亂的景觀餐廳標誌、坡差高、環境陰暗，市府斥資1049萬元改善，並打造低障礙登山步道，28日舉行竣工典禮。

大古山登山步道公園在改善前，入口有許多景觀餐廳的標誌，讓人看起來霧煞煞、相當雜亂，沿途有不少落葉泥土，甚至有時還會積水，登頂後望出去的景觀也被天空纜線遮擋，十分不親民。

桃園市長鄭文燦致詞表示，秉持人本友善，市府斥資1049萬針對大古山登山步道公園進行改善，包括將步道設計成長度約300公尺、高低差28公尺的「之字形」低障礙步道，並用視覺圖像化方向指示牌，步道的材質也採用固化土工法，減少使用水泥化材料，可有效降低熱島效應，部分更以高架棧道設計，降低對環境的開發衝擊。

工務課指出，這次的工程克服山坡地形及狹隘的便道，在保留既有大型樹木前提下，設置低障礙步道，並於步道側設置草溝，讓雨水可以滲透，有效延遲逕流、涵養水源，另外也復育大古山原有自然資源台灣野百合，營造並強化在地特色，穿過步道後可以輕鬆抵達大古山瞭望台，不到1公里就能坐擁制高視角。

鄭文燦也提及，今年市府也規畫將在蘆竹舉辦以自行車及地景藝術為主題的「綠色生活悠遊節」，以自行車串聯機捷田園大道、桃林鐵路路廊、南崁溪綠色廊帶等景點，讓遊客享受城鄉間無距離的悠閒愜意。