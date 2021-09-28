佐藤健與上白石萌音主演的日劇《戀愛可以持續到天長地久》，播出時在日本及台灣皆引起相當大的話題，讓原作漫畫家圓城寺真紀的作品受到矚目，2021年秋季檔日劇也將推出改編自圓城寺真紀另一部暢銷漫畫的《我只是想說喜歡妳》，由人氣歌手兼演員大原櫻子與日本樂團「Inner Journey」的鼓手櫻井海音，帶來不一樣的職場戀愛故事。

大原櫻子在2013年透過甄選，從高中女學生一舉成為電影《她愛上了我的謊》的女主角，除了與佐藤健大談揪心戀愛外也展現出她的歌唱才能，成功為她開啟演藝之路。雖有多次演出日劇、電影女主角的經驗，《我只是想說喜歡妳》卻是她首次挑大樑主演的日劇，同時作為歌手的她，也特地為本劇創作主題曲並親自演唱：「我與24歲主角千歲的年齡相近，抓住戀愛的方式、人際關係間的距離感等，或許可以將我實際的經驗發揮在演技上，讓大家感受到日劇中的千歲的魅力，並努力詮釋讓觀眾們會想為她加油的女性。我也在揣摩千歲的心情後，將主題曲的歌詞與旋律創作出來，是一首希望無法將悸動的心情傳達出來的人們，可以成功實現美好戀情的一首歌曲。」同時希望劇中充滿歡笑、愉快的氣氛也能讓觀眾感受到。

櫻井海音平時以Inner Journey鼓手「Kaito」進行音樂活動，於2020年開始陸續接演戲劇作品，也是目前相當受到關注的新生代男星。這次飾演人氣男演員藤代瀨那一角，櫻井海音也表示：「瀨那乍看下是一名稚氣未褪又調皮的演員，他的內心卻是非常敏感又笨拙的人。對於演員經驗還很淺薄的我來說，這部日劇中有用到許多高難度的演技，我借了大原小姐的力量拼命演繹，將瀨那內心敏感的那一面表現出來。」

該劇講述冴島千歲（大原櫻子 飾）因小時候常常受騙、擁有許多羞恥經歷，讓她變得非常討厭「謊言」。某日，她因故辭去國小兼任教師的工作後，偶然進入演藝事務所任職，並成為人氣演員．藤代瀨那（櫻井海音 飾）的經紀人。瀨那有著「讓人深信謊言」的才能，也讓他的演技備受肯定，私生活卻相當糟糕。千歲雖被瀨那耍得團團轉，仍致力於培育他，卻沒想到瀨那竟然是當年欺騙了千歲的青梅竹馬。《我只是想說喜歡妳》10月6日起，每週三在GP＋線上影音、中華電信MOD、HamiVideo、myVideo與日本同步播出。