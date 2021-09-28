華爾街向來對中國市場有深入連結。港媒披露，美國總統氣候問題特使克里上月底第二度訪中前，中美金融圓桌會議聯席主席、高盛集團前總裁桑頓（John Thornton）不顧白宮反對先訪中6周，並到訪新疆，還與國務院副總理韓正討論中美關係、氣候變化等議題，這次訪問被與1971年季辛吉秘密訪華相提並論。而近期跡象顯示韓正似成為中國國家主席習近平之下，負責對美外交最高官員。

《明報》分析，桑頓訪中有兩點資訊值得關注，一是桑頓與韓正討論不限於氣候議題，包括新疆等中美關係的廣泛問題，這顯示中共政治局七號常委韓正似乎成為習近平之下，北京負責對美外交的最高官員。而克里兩度訪華，視訊會見的中方最高官員也是韓正，似乎印證了這點。

二是桑頓告訴韓正，他認為克里（John Kerry）不僅是美國在氣候談判方面的指路人，而且是美中關係的總負責人。此談話若真，則意味拜登政府將繞過國務卿布林肯和亞洲事務主管坎貝爾，有直通北京的管道。

值得注意的是，桑頓的中國行，多個行程都曾見諸官方與相關機構公開。如中國生態環境部發布，8月23日，生態環境部部長黃潤秋在京會見美國布魯金斯學會名譽主席桑頓。隔天，他到訪北京清華大學，與校長邱勇會晤；8月28日，又在北京與曾有中「國師」之稱的國家創新與發展戰略研究會會長鄭必堅會面。

67歲的桑頓2003年從高盛集團退休後，曾在北京主持清華大學EMBA的「全球領導力」專案，兼任教授。他現任巴利克黃金公司(Barrick Gold Corp.)董事長、布魯金斯學會名譽主席等職，2008年被授予「中國政府友誼獎」，還被評選為改革開放30年來對中國發展貢獻最突出的15名海外專家之一。