第十輪公費疫苗將開放AZ及高端第二劑接種，意願登記時間至明(29)日中午12時截止，中央流行疫情指揮中心表示，符合此期接種資格對象，若未曾進行意願登記者快上預約系統登記，後續才可依時程預約；若先前已透過疫苗平台預約第一劑且完成接種者，則不用再登記，也別再隨意修改。

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根據指揮中心公布，第十輪AZ及高端疫苗第二劑接種對象為9月30日前已接種AZ第一劑且間隔滿10周以上之64歲至50歲民眾，以及10月6日前已接種高端第一劑且間隔滿4周以上民眾預約接種第二劑。

第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

意願登記時間從即日起至9月29日中午12時止，預約時間為10月3日上午10時至10月4日下午4時止，施打期間為10月6日至10月12日。符合上述資格如已經意願登記過且無取消者，則不用再登記意願。

指揮中心發言人莊人祥今在疫情記者會中表示，若先前已利用預約系統做意願登記，且施打過第一劑者，無需上系統修改，除非是當時被造冊施打的第七類族群，接種第一劑AZ已滿10周，且符合第十輪接種年齡，則須上預約系統登記。