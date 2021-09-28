日本自民黨將在29日進行總裁選舉，有4名資深議員加入競逐，分別是：河野太郎、岸田文雄、高市早苗與野田聖子，他們其中的勝利者將會成為新一任日本總理大臣，也就是俗稱的首相。

這場選舉被視為自民黨派系的角力戰，因為4名候選人背後或多或少都有自民黨派閥的支援與牽扯。現任行政改革擔當大臣的河野太郎，隷屬於「麻生派」(實際名稱：「志公會」)，也就是得到以財務大臣麻生太郎為首的派閥支持，其實該派閥的前代就是他的父親河野洋平的「大勇會」，可謂是父子同脈相承。麻生派立場相當保守，部分人物時有極右言論，常引發亞洲政治風波。但是日本極右保守主義仍有很強的言論市場，該陣營有43名眾議員。

外務大臣岸田文雄是另一名強勁候選人，他是「宏池會」的現任掌門人，也被稱為「岸田派」。該派閥在自民黨裡屬於中間派，特別重視安保架構與美日關係，該派在小泉純一郎擔任首相時聲勢最旺，目前陣營有34名眾議員。

得到前首相安倍晉三支持的女性候選人高市早苗，目前並沒有加入派閥，但是她先前屬於「細田派」，雖然細田派現任掌門人細田博之目前僅是光桿眾議員，但是他的資歷深厚，人脈廣闊，是眾議院裡的的最大派閥，有60名現任眾議員。但是先前說到，高市早苗目前並非細田派成員，頂多是有交情而已，因此細田派不會完整支持高市早苗。

收集到20名眾議員聯署的野田聖子成為第4位候選人，她沒有任何派系，是自行連署參選，因此普遍被認為實力較弱，連她自己可能都沒信心，前幾天被問到選舉結果時，竟回答「大概是我之外的人」，雖後來趕緊更正，但就日本派閥政治運作來看，會那樣聯想也是合理。她的盤算應該是強化自己的知名度與政治潛力，未來再擔任其他內閣職務。