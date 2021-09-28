本土劇男星江俊翰（本名廖文豪）過去因演出《風水世家》大反派林明德走紅，3年前爆出二度吸毒被捕，現年49歲的他單身多年，今(28日)突遭男網友於IG毀滅性爆料，PO出與江俊翰親密合照，控訴兩人交往1年多，江俊翰不僅慫恿他用藥提升做愛樂趣，甚至要求他上網約「多人運動」嗨玩。對此，江俊翰稍早接受媒體訪問，也落淚坦承是同志身分，但他也否認有用藥或多人運動，反指對方是恐怖情人。

江俊翰日前遭一位男網友在IG爆料，甚至PO出兩人躺在床上的親密合照，控訴與江俊翰自2020年4月交往至今，跌跌撞撞發生許多大事，兩人曾彼此相愛照，可惜江俊翰慫恿他用安非他命來提升做愛樂趣，甚至還幫他打針，還要求他上網約砲多人運動嗨玩。

江俊翰遭男網友PO出親密合照爆料。(取自IG)

男網友還大爆江俊翰私密處特徵，表示因為江俊翰的種種要求，讓他精神產生錯亂，兩人開始爭吵不休，江俊翰更為了讓他身材更壯碩，不惜幫他施打類固醇針劑，害他全身長滿毛囊炎，留下一身爛疤，永遠都治不好，「留下一輩子的印記，謝謝你。」

對於男網友指證歷歷，江俊翰早前接受蘋果新聞網訪問，選擇直接出櫃：「我是同志沒有錯」，坦言自己遇上恐怖情人，表示他因受不了對方猜忌行徑在今年7月提出分手，仍遭對方糾纏，更聲淚俱下地否認有用藥與多人運動指控。

其實江俊翰深受感情困擾有跡可循，因為他今年7月就在IG突然PO出母親手傷照，難過寫下：「擔心著媽媽的腳傷，跟其他事比起來，沒有什麼令我更擔心不捨與難過的事，對不起，媽媽。」

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