新華社報導，大陸中央人才工作會議9月27日至28日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話，強調要堅持黨管人才，堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施新時代人才強國戰略，全方位培養、引進、用好人才，加快建設世界重要人才中心和創新高地，為2035年基本實現社會主義現代化提供人才支撐，為2050年全面建成社會主義現代化強國打好人才基礎。

李克強主持會議。栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正出席會議。王滬寧作總結講話。

習近平強調，加快建設世界重要人才中心和創新高地，必須把握戰略主動，做好頂層設計和戰略謀劃。我們的目標是：到2025年，全社會研發經費投入大幅增長，科技創新主力軍隊伍建設取得重要進展，頂尖科學家集聚水平明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊；到2030年，適應高質量發展的人才制度體系基本形成，創新人才自主培養能力顯著提升，對世界優秀人才的吸引力明顯增強，在主要科技領域有一批領跑者，在新興前沿交叉領域有一批開拓者；到2035年，形成我國在諸多領域人才競爭比較優勢，國家戰略科技力量和高水平人才隊伍位居世界前列。

習近平指出，加快建設世界重要人才中心和創新高地，需要進行戰略佈局。綜合考慮，可以在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地，一些高層次人才集中的中心城市也要著力建設吸引和集聚人才的平台，開展人才發展體制機制綜合改革試點，集中國家優質資源重點支持建設一批國家實驗室和新型研發機構，發起國際大科學計劃，為人才提供國際一流的創新平台，加快形成戰略支點和雁陣格局。

習近平強調，要深化人才發展體制機制改革。要根據需要和實際向用人主體充分授權，發揮用人主體在人才培養、引進、使用中的積極作用。用人主體要發揮主觀能動性，增強服務意識和保障能力，建立有效的自我約束和外部監督機制，確保下放的權限接得住、用得好。用人單位要切實履行好主體責任，用不好授權、履責不到位的要問責。要積極為人才鬆綁，完善人才管理制度，做到人才為本、信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才。要賦予科學家更大技術路線決定權、更大經費支配權、更大資源調度權，同時要建立健全責任制和軍令狀制度，確保科研項目取得成效。要深化科研經費管理改革，優化整合人才計劃，讓人才靜心做學問、搞研究，多出成果、出好成果。要完善人才評價體系，加快建立以創新價值、能力、貢獻為導向的人才評價體系，形成並實施有利於科技人才潛心研究和創新的評價體系。

習近平指出，要大力培養使用戰略科學家，堅持實踐標準，在國家重大科技任務擔綱領銜者中發現具有深厚科學素養、長期奮戰在科研第一線，視野開闊，前瞻性判斷力、跨學科理解能力、大兵團作戰組織領導能力強的科學家。要堅持長遠眼光，有意識地發現和培養更多具有戰略科學家潛質的高層次復合型人才，形成戰略科學家成長梯隊。

習近平強調，要打造大批一流科技領軍人才和創新團隊，發揮國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業的國家隊作用，圍繞國家重點領域、重點產業，組織產學研協同攻關。要優化領軍人才發現機制和項目團隊遴選機制，對領軍人才實行人才梯隊配套、科研條件配套、管理機制配套的特殊政策。要造就規模宏大的青年科技人才隊伍，把培育國家戰略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，支持青年人才挑大梁、當主角。要培養大批卓越工程師，努力建設一支愛黨報國、敬業奉獻、具有突出技術創新能力、善於解決複雜工程問題的工程師隊伍。要調動好高校和企業兩個積極性，實現產學研深度融合。

習近平指出，要下大氣力全方位培養、引進、用好人才。中國擁有世界上規模最大的高等教育體系，有各項事業發展的廣闊舞台，完全能夠源源不斷培養造就大批優秀人才，完全能夠培養出大師。我們要有這樣的決心、這樣的自信。要走好人才自主培養之路，高校特別是「雙一流」大學要發揮培養基礎研究人才主力軍作用，全方位謀劃基礎學科人才培養，建設一批基礎學科培養基地，培養高水平復合型人才。要制定實施基礎研究人才專項，長期穩定支持一批在自然科學領域取得突出成績且具有明顯創新潛力的青年人才。要培養造就大批哲學家、社會科學家、文學藝術家等各方面人才。要加強人才國際交流。要用好用活各類人才，對待急需緊缺的特殊人才，要有特殊政策，不要求全責備，不要論資排輩，不要都用一把尺子衡量，讓有真才實學的人才英雄有用武之地。要建立以信任為基礎的人才使用機制，允許失敗、寬容失敗，鼓勵科技領軍人才掛帥出征。要為各類人才搭建幹事創業的平台，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制，讓事業激勵人才，讓人才成就事業。