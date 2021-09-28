史上最經典科幻鉅作《機動戰士鋼彈劇場版》系列，推出將近40年，終於即將首度登上台灣大銀幕。消息一出，影迷們紛紛開心表示一定要去戲院朝聖這個膾炙人口的日本經典國民動畫​，最功不可沒的就是「鋼彈之父」富野由悠季，而上映的系列作皆由他親自執導，影迷們都說「原版經典最對味」相當期待，勾起鋼彈迷的回憶，也吸引年輕族群的注意，甚至還有家長相約孩子要到戲院去見證歷史。

劇場版40週年於大螢幕的上映的特別企劃，也讓長久以來分為「阿姆羅派」以及「夏亞派」的粉絲也都說要搶票進戲院力挺偶像。該系列的第一部作品《機動戰士鋼彈》誕生於1979 年，就是由富野由悠季親自打造，卡通最初因為艱深又硬派的設定，讓收看的青少年們難以消化而反應不佳，收視低迷甚至腰斬，但後來他極力爭取之下，推陳出新讓許多極具特色的新機體登場，加上鋼彈具有以往卡通沒有的內涵，再重播時獲得好評，而由日本大型玩具供應商萬代推出一套又一套的模型商品後，粉絲們更加注重這部作品中的機體設定，也造成了席捲全日本，甚至風靡至全世界的轟動熱潮，同時也開創了「真實系機器人」的潮流，被譽為「改變日本動畫歷史的作品」一點也不為過。

目前已經高齡79歲的富野由悠季，身為日本地位崇高的重量級動畫導演，至今他仍活躍於動畫製作第一線，不僅是前陣子熱門作品《機動戰士鋼彈閃光的哈薩威》原作小說作者，近年來更擔任《鋼彈 Reconguista in G》劇場版的監督與編劇角色。鋼彈的成功在於他開創出寫實的科幻世界觀，龐大的宇宙世界觀設定、精密的戰術戰法，細節上都下足了功夫，並且將動畫與商品結合，而受歡迎熱賣，以至於40個年頭後的今天來看，仍是歷久彌新的經典佳作。

對於作品熱潮延燒至今，富野由悠季認為除了作品當中的故事吸引人以外，最重要因素是「主要的贊助商都還在」，尤其是「萬代」玩具公司，不僅只有做模型，還將鋼彈動畫作品推向世界、把市場推向全亞洲，他也絲毫不改直言性格說：「因為鋼彈就是機器人玩具，機器人玩具就是做小孩子的市場，而且是人們在中小學時接觸到的東西會堅持一輩子。」《鋼彈》系列作品10月1日率先上映《機動戰士鋼彈劇場版》，接著於12月3日上映《機動戰士鋼彈劇場版 II 哀戰士篇》，以及《機動戰士鋼彈劇場版 III 宇宙相逢篇》、《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》。