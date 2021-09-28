49歲的8點檔男星江俊翰，近日被一名肌肉男在IG公開發文，抖出兩人交往1年多的荒唐事，指控江俊翰慫恿他吸毒、要求上網約砲進行多人運動，江俊翰28日晚間坦蕩受訪，除了大方出櫃承認是同志，也直言就是遇到了恐怖情人，交往期間自己已因為對方經常性的妄想、栽贓、無中生有，憤怒情緒沒有出口而開始自殘，今年7月下旬還因此嚴重到憂鬱症發作住院將近半個月。而對於對方的種種不實指控栽贓，他已經委請律師將提出相應的法律行動。

江俊翰表示，認識對方時不知道他已經看精神科5、6年時間，交往3、4個月後，才發現對方很容易有妄想、會栽贓、說一些無中生有的事，逼得人百口莫辯還要拿出證據證明自己清白，例如只要看到他沒工作在身卻精神不太好，就會開始大發脾氣，懷疑他是否跟別人去做了什麼，經常用言語懷疑霸凌他，「我第一次發現他有這樣情形時，因為說不過他又無法傷害他，我就開始自殘了！用傷害我自己讓爭執停下來。」

他坦言，此生最大敗筆就是太容易相信人、把感情擺在第一位，以為已經在IG上透過文字認識1年，才正式認識、交往沒幾天，就邀請他一起住；但兩人之間的問題愈來愈嚴重，一直到今年七月，他真的受不了，連媽媽都因為知道兩人的狀況，為了保護他，而去跟他同住，七月初時也是因為一些語言上的誤會，「 我媽只是問他哪一天有空，他就覺得我媽媽要他在某一天一定要搬走，於是爭吵了起來，看到他欺負我媽媽，我又拿刀自殘，結果媽媽來搶我的刀，也受傷了。最離譜的是，他站在我對面，看著我和媽媽都受傷，完全沒有關心動作、詢問是否要包紮，我火大問他這樣夠了嗎、你滿意了嗎？結果他只用嘴型說了『還不夠』」，他隔天頂著肚子的刀傷去錄完民視新節目，發現自己已經撐不下去，錄完的凌晨就直接去住院了。

江俊翰表示，自從對方感覺到他有分手想法，就因為不甘願、覺得他和家人想要趕走他，所以開始恐嚇、威脅他，「他說要毀了我、幫我出櫃，說他有的是辦法把我毀掉」，至於指控他吸毒、約炮，江俊翰強調，那都是對方吃了安眠藥出現的奇怪想法和動作，「他知道我出過兩次跟吸毒有關的事，就一直恐嚇我，說我可不能再有第三次了！如果我跟他分手，他就會對外說我吸毒！」江俊翰強調，自己現在真的完全沒碰毒品，「要不是今天時間太晚了，檢驗所都關了，我剛剛真的要去檢驗所檢驗自清！」

他因憂鬱症住院快半個月後出院，對方已經搬回家，「是我心軟，大家都叫我不要跟他聯絡，但我心想情侶當不成，也不是不能回到朋友甚至家人關係，我跟我的歷任都還是朋友也是家人，這一路以來也感謝他們支撐著我，讓我沒崩潰，我是抱持同樣的想法還是有跟他聯絡，但只是關心他、希望他過得好，聽到在服飾店工作做薪水不多的他有意無意講了沒錢、可能要吃泡麵，也會主動匯一點錢給他，希望他不要真的只能吃泡麵，我還是一直這樣對待他」。直到前幾天兩人在聊天中發生不愉快，他認真覺得這樣下去沒完沒了，加上對方又開始寫一些恐嚇、威脅他的東西，他因此決定把對方封鎖，結果果然激怒對方在IG亂栽贓指控。

江俊翰說，其實幾年前就已跟家人出櫃，媽媽也很支持他，之前被對方恐嚇、威脅揚言爆料，他只能軟性安撫，雖然出櫃這件事已獲家人支持，但還是必須顧及還有親戚朋友，「畢竟家人陪我度過兩次不好的事，所以我心裡很掙扎」。現在因為這樣的「機緣」爆發出來，也讓他索性可以一次好好處理，也幸好今天他接收到的都是溫暖的鼓勵與加油，「我現在心情很複雜，但起碼我知道我不是孤單一個人，媽媽、哥哥、朋友都跟我在一起，以前我單獨面對他時，總覺得全世界沒有一個人了解我」。

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