基進黨立委陳柏惟罷免案投票將於10月23日舉辦，宅神朱學恒在直播中與台灣民意基金會董事長游盈隆討論此問題，游盈隆回答，民進黨會把這次罷免案當成年底公投的重要指標而全力投入，而蔡英文是否會表態，可能要等到投票前10天才比較明朗，他更指出，陳柏惟若孤軍奮戰十分危險，因為要看陳柏惟過去的表現是否受到選區民眾肯定。

朱學恒28日邀請游盈隆一起進行網路直播，並詢問游盈隆，蔡英文是否會如當初力挺高雄市議員黃捷那樣，介入這次罷免案，關鍵是在民調，這樣推論正不正確？游盈隆則說，陳柏惟罷免案這局，民進黨會當成指標，如果因為如果在民進黨支持下，陳柏惟突圍成功，這會對年底公投，有非重要的意義，所以要傾全力支持，若陳柏惟不用民進黨出手就能突圍，他們就不會出手。

游盈隆認為，關鍵在於，蔡英文目前會思考的就是，陳柏惟這一局對大局的意義在哪，「我不覺得他們已經理清楚」，到底民進黨用多大力量去投入，他們還沒決定，且也還看不到有什麼民調。

對於朱學恒列舉的關於罷免案民調結果，游盈隆坦言，目前沒辦法鐵口直斷蔡英文會一定會挺到什麼成度，如果以陳柏惟輸贏決定蔡英文該不該投入，情況不是那麼簡單。

朱學恒又問游盈隆，蔡英文站出來與否 對罷免是加分還減分？游盈隆分析，讓陳柏惟孤軍奮戰很危險，為何他當年可以當選，是跟總統大選有關，單獨的選區沒有總統選舉因素，他可能不一定會當選，同時也要回歸根本問題，陳柏惟過去的表現是不是受到選區肯定？潮水退了，誰有沒有穿褲子，大家一目了然，從這角度思考，比較切合實際。

游盈隆也說，如果演變到最後，蔡英文要介入都很困難，就會考慮要不要介入，如果是是去台中玩一玩，陳柏惟就贏了，她為何不去呢？但現在時間還早 罷免案有政治意涵，民進黨會審慎評估，總統會不會去，可能要到投票前10天左右才會比較明朗。