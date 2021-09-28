高中生學習歷程檔案成為升大學的重要依據，但近日81所學校高中生上傳教育部平台的2萬多件學習歷程資料「遺失」，引發各界關注。對此，中廣董事長趙少康痛批，蔡政府的「數位國家、智慧島嶼」計劃喊了五年，結果花掉大筆國家預算，只捧紅一個天才IT大臣大內宣，他更指學習歷程檔案是大學教授又不相信、不願採計的怪東西，既然要慶祝教師節，就應該要廢除。

趙少康今(28日)在臉書上表示，2萬5千多筆高中職學生學習歷程檔案丟失，7854名學生權益受損。蔡政府的「數位國家、智慧島嶼」計劃喊了5年，架設疫苗登記網站會塞車、五倍券網站會當機、被冒領，花掉大筆國家預算，只捧紅一個天才IT大臣做大內宣。

趙少康指出，學習歷程檔案丟失，大家在討論資安問題、學生權益時，都忘了老師們更頭大，因為新政策推行以來，不少教育界的朋友為了引導學生留下完整的記錄，不只自己設計學習單，甚至每週一份，還會幫學生檢討修改、給出建議跟評語，辛苦完成的資料丟失，一切必須從頭來過，對不起認真付出的老師。

趙少康直言，學習歷程檔案攸關學生升學權益，教育部長道歉了事，仍然沒有官員下台負責，只能由基層、學生與老師吞下善後，慶祝教師節，就應該廢除學習歷程制度，這是一個造成老師、家長、學生痛苦，一進高中，學生每天都要為此緊張度日，大學教授又不相信、不願採計的怪東西，只學了西方一些皮毛，就拿回台灣亂整。歷經這次風波，在教師節的今天，更要對認真付出的老師們說聲「辛苦了」。