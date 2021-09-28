富邦悍將新秀投手岳少華。（毛琬婷攝）

富邦悍將28日安排8位新秀來到新莊隨一軍觀摩，其中包含「岳家兄弟」中的老二岳少華，他也是3兄弟中唯一穿不同球衣的人，老大岳東華、老三岳政華都效力中信兄弟，岳少華表示，若有機會碰上2人，比較想要三振弟弟。

富邦今天安排8名新秀來到一軍隨隊觀摩，包含次輪選進的王苡丞在內，還有董子恩、孔念恩、張宥鈞、劉俊豪，投手則有李子強、楊強森和岳少華。

今天富邦正好在主場迎戰兄弟，不過岳少華卻說沒有跟哥哥岳東華聯繫，「他不知道我上來，想說不要影響他，被選中後，哥哥、弟弟都有叫我加油，我們在不同隊就各自加油。」

不同於大哥和弟弟都是打者，擔任投手的岳少華還和他們穿不同隊的球衣，被問到若未來有機會對決的話，岳少華說比較想要三振弟弟，「因為小時後一起玩，感覺弟弟就比哥哥強，所以比較想三振他。」

富邦悍將新秀王苡丞。（毛琬婷攝）

而今年在次輪被最早被選中的高中生新秀王苡丞這次則抱持著學習心態來到新莊，對於何時能上一軍他坦言還沒想過，「先是應二均強度，還不會太急著想上來，最想要跟（林）益全學長請教打擊，之前一直有在看他比賽，想跟他請教打擊技巧。」至於一軍打擊教練則是提醒他可以加強外角球攻擊。

今年季中選秀第7輪選進的張宥鈞因有帥氣外表，在平鎮高中被冠上「平鎮校草」的封號，而富邦球團近年系列活動中則有「悍將中學」活動，每年都會讓球迷票選「校草」，被問到是否有信心挑戰校草選拔？他害羞說：「隊上很多帥的，沒有信心（當選）。」

張宥鈞表示，來一軍隨隊觀摩最想跟林哲瑄請益，但目前還沒跟學長說上話，只有一起接球而已，「他也是站外野，想跟他學習，他的守備判斷、臂力都很好，現在是中職最好的外野手。」

原本身材就偏瘦小的張宥鈞，等待選秀前又掉了約5公斤，體重一度來到只剩70公斤左右，現階段最重要的就是加強身體素質，「至少先吃回原本的體重，再練壯一點。」雖然是後段才中選，但他心態很成熟，「大家進來後都是從零開始，就把自己該做的事做好。」