買房成家是不少人努力的目標，究竟要準備多少銀彈才夠？興富發集團總裁鄭欽天受訪時表示，年輕夫妻外加1個小孩組成的小家庭在新北置產，基本收入只要達8萬元，其實就沒問題了。

鄭欽天在接受《ETtoday房產雲》訪問時，被問到怎麼看現今年輕人認為買房不容易的問題，鄭回答，「很多人認為要存到錢再來買房，但就我的觀察，來買我房子的年輕人，幾乎都是買了房再開始存錢」，認為大家抱怨房子貴，卻不見有人抱怨車子貴，「如果年輕人要吃吃喝喝、開進口車，那當然錢不夠來買房」。

鄭欽天也建議年輕人要學習降低衝動性消費，坦言自己年輕時拿到10萬元年終獎金，就買了6萬元的攝影機，最後只用了1次而已。「當你想買一個東西，又覺得負擔很大的時候，只要去想想下個月再買，大部分10樣有9樣都不會買了」。

興富發集團總裁鄭欽天認為，小家庭月入8萬即可負擔新北1500萬的房子。（圖／報系資料照）

最後被問到在雙北地區，月收入多少以上的族群可考慮買房？鄭欽天則指出，以新北市2房的產品平均總價大約是1500萬元，若貸款8成，年息1.3%計算，每月房貸約2.7萬元，他認為年輕夫妻外加1個小孩組成的小家庭，基本收入只要達8萬元，其實就沒問題了。