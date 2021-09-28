IKEA鯊鯊經常被官方用於社群互動貼文當中。（翻攝自內湖IKEA）

眼尖的英國網友發現鯊鯊玩偶，於英國IKEA官網下架，而英國官方推特帳號則證實由於供貨問題，該產品面臨斷貨。(翻攝自推特)

美國IKEA回覆網友提問，表示美國仍持續供應，並附上購買連結。（翻攝自推特）

IKEA宜家家居人氣鯊魚抱枕（Blahaj）深受全球消費者喜愛，但英國IKEA近期投下震撼彈，不但於官網悄悄下架，也於官方推特帳號證實將於明（2022）年4月停止供應，消息一出也讓不少網友擔心台灣也會受到影響斷貨，對此台灣官方表示：「台灣目前沒有接到國外消息，會持續供應。」目前於台灣官網、實體們也均有現貨供應，台灣「鯊粉」可以放心。

外型可愛、抱起來相當療癒的鯊魚抱枕，一直深受消費者喜愛，也經常被台灣IKEA官方用於臉書貼文中，甚至在IKEA內湖店開幕時，除為鯊鯊打造主題餐廳，也以其外型推出鯊鯊造型芝麻包甜點，引起搶購潮，可見其高人氣。此次英國無預警下架，英國方也於推特上回應是因原物料不足，故暫時無法販售。

此舉在推特上引起熱議，甚至有不少網友發起「＃SaveBlahaj」（拯救鯊鯊）活動，希望品牌看到他的高人氣，別讓這款抱枕消失，而這波熱潮也吹到美國，大量網友詢問，也讓美國IKEA於推特發文強調「目前美國沒有停止這項產品的計畫」，並附上購買連結回覆。