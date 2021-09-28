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大陸浙江省發生一起死亡車禍，一名女駕駛在高速公路隧道中與另車發生輕微擦撞，便與女兒逕自下車，意圖拿出示警的三角立牌，豈料，還沒來得及擺牌，女駕駛就遭到後車猛烈夾撞慘死，一旁的女兒意外目睹了恐怖的過程。

近日浙江交通警察發出一段事故影片，事發地點位於S9蘇台高速公路台州段前山隧道中，事發日期為今年7月17日晚間7時許，透過影片可見，一輛黑色轎車在變換車道時，與另輛白色轎車發生輕微擦撞，而後兩車車主將車靠邊停放。

其中黑色轎車有一位女駕駛及其12歲女兒走下，兩人下車後，女駕駛疑似想要拿取放在後車廂的三角立牌，希望擺放在車的後方警示後方用路人，豈料還沒來的及放好，突然一輛轎車狠狠撞上站在後車廂前的女駕駛，女駕駛當場被夾在後車與自己的車間，經送醫仍不治身亡。

令人不捨的是，憾事發生當下，女駕駛的女兒站在路肩全程目擊媽媽遇難的過程，隧道地上散落著車身零件與血跡，事故後，該名女童心急地站在兩車中間，不曉得該如何替母親脫困，影片曝光後引起網友譁然。

大陸警方呼籲，倘若用路人發生類似事故，須謹記「車靠邊、人撤離、即報警」的原則，確保人員安全最為重要。