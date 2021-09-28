情侶或夫妻間吵架最容易做出後悔的事，就有一名新婚不久的人妻透露，因為與老公吵架，對方就奪門而出，氣得她獨自在家買醉，喝掉整瓶紅酒與好幾瓶啤酒，後來叫了外賣，沒想到開門拿外送時突然「斷片」，醒來發現內褲穿反，還沾有不明黏液，讓她相當崩潰，很怕會不小心意外懷孕。

這名人妻在「爆料公社」發表一篇文章，一開頭就寫道：「我要懺悔自己這輩子做過最糟的事！」，接著說：「那天跟新婚不久的老公起口角，他竟然說要去兄弟家過夜，然後就甩門出去了。」

原po表示，她一氣之下就在家裡灌下一整瓶紅酒，又喝了一堆啤酒，等到晚上9點多老公都沒回來，訊息不讀，手機也不接，一整天除了喝酒，什麼東西也沒吃，醉到沒力氣出門吃東西，就叫了外送。

沒想到取餐時，人妻瞄了一眼外送員，就當場崩潰大哭，直接撲進對方的懷裡，接著開始親吻對方「就覺得他長得太像我老公」，然後突然斷片，失去了意識。

讓原po崩潰的是，隔天早上醒來發現自己睡在沙發上，身上內褲穿反了，還有不明黏液，空氣中也充斥著曖昧的氣味，雖然後來與老公和好了，但很怕自己不小心懷孕，到時連孩子是誰的都不知道。

此貼文在網路引起熱議，也有人打趣留言：「好想當那個幸運外送員」、「好想也來個作夢般的豔遇」。不過也有人痛批原po這是出軌的行為，希望她事後沒有懷孕，要不然會把妳嚇死，還是趕快去服用避孕藥吧！

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