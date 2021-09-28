模特身穿Story Wear x齊柏林基金會聯名作品與品牌創辦人陳冠百（中）合照。（Story Wear提供）

Dleet李倍將於10月8日於台北時裝週發表新系列。（陳俊吉攝）

設計師陳冠百所創立的Story Wear，品牌皆以二手回收牛仔丹寧為主要材質，由於丹寧布料回收需人工拆解縫製，也因此品牌也與腦麻兒媽媽、二度就業婦女等弱勢家庭合作。今年新系列服裝與齊柏林基金會合作，運用導演眼中的自然圖像為設計靈感，推出「為海洋發聲的故事衣」，呈現海洋污染議題，本次跨界聯名也於嘖嘖募資平台上發起募資計畫，該計畫將於10月4日止，於嘖嘖募資計畫上購買時裝週走秀款，限量60名可得到台北時裝周10月10日的品牌秀入場券一張，而該系列也將會回饋「看見．齊柏林基金會」，以持續推廣環境教育、培育環境記錄者外，也將回饋35％予與品牌合作的非營利組織。

另外，由設計師李倍所創立的品牌Dleet則將於10月8日，於松山文創園區4號倉庫發表2022春夏系列，該系列以「超現實主義度假中」為設計概念，目前座席名額已額滿，但當天於Youtube、FB 也將同步直播。