(22：16 更新內文)美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將出席全美商業經濟協會年會，預料談及美國債務上限問題，加上FOMC利率決策會議明確點出縮減購債行動將要討論，以及升息將落在2022年底的看法，FOMC票委比重各占一半，都顯示緊縮貨幣政策近了，美國 10 年期公債殖利率周一突破1.5%，創6月以來新高，美股周二(28日)開盤下跌121.67點、以34747.70點開出，那斯達克指數重挫近200點，科技股慘遭血洗，開盤半小時，道瓊指數更市大跌近350點。

截至台灣時間28日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌116.76點或0.33%、暫報34752.61點；標普500指數下跌37.63 點或0.85%、暫報4405.48點；那斯達克指數下跌201.94點或1.35%、暫報14768.03點；費城半導體指數下跌64.72點或1.87%、暫報3380.72點。

5大科技巨頭股價均出現超過1~2%以上跌勢，電動車大廠特斯拉股價漲0.33%、暫報793.96美元；台積電ADR股價跌1.90%、暫報113.94美元；聯電ADR股價跌2.52%、暫報11.60美元。

隨著市場開盤超過半小時，道瓊指數擴大至350點，目前暫報34520.66點、下跌超過1%，標普500指數下跌1.58%，那斯達克指數重挫2.20%，費城半導體指數重挫近3%。科技股跌勢加劇，荷商艾司摩爾股價暴殺近5%。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾警告，供應鏈緊繃恐怕持續一段時間，導致通膨將維持高檔，並在之後才會回落，預期最快11月進行討論縮減購債行動，但要先觀察本周的非農就業報告表現。

葉倫28日致信美國國會領袖提及，若美國國會沒有採取行動，在10月18日之前提高或是凍結債務上限，美國財政部的非常籌資手段將會用罄，到時候無法保證美國聯邦機構正常運作。