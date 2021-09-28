陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「你好鴨霸」 反遭邱國正一招狠修理

陳柏惟27日在立法院質詢國防部長邱國正，因堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題交鋒。陳大罵「邱國正鴨霸」，邱則回應他沒有。立法院今日則宣布暫緩執行通譯服務。不過，陳柏惟這次為何踢到鐵板？有媒體人分析指出，陳柏惟沒料到自己用過去做秀的方式繼續秀，會引火上身，問題就出在他不知道時機點對他做這種秀很不利。

陳柏惟27日在立法院堅持用台語質詢國防部長邱國正，惹出爭議。(圖/翻攝自中時新聞網 直播畫面)

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」28日在臉書撰文指出，陳柏惟昨天用閩南語質詢邱國正，沒想到出了個糗，被邱國正一番話懟得不知所云。當立委後始終堅持用閩南語也就是台語質詢的陳柏惟這次踢鐵板，意外也讓人不意外。「逆風的烏鴉」稱，意外的是，邱國正畢竟是蔡政府的官員，竟會如此不給陳柏惟留面子。不意外的是，其實這不是他第一次踢鐵板。之前對上馮世寬，馮世寬說得更不留情面。

「逆風的烏鴉」指出，距離下個月罷免陳柏惟的日子，剩下不到一個月。此時此刻的一舉一動，陳柏惟都一定會成為焦點。陳柏惟鬧過的笑話很多，已經讓他在被罷免之路上顯得很不樂觀，此時此刻，他最好的策略有二：一是保持低調，二是保持相對溫和形象。畢竟罷免求的是「厭惡度」，只有把自己的惡感降低，才能在罷免危機裡突圍。

但陳柏惟的反應卻是直接和邱國正嗆起來，「逆風的烏鴉」認為，邱國正是個外省籍將領，不懂閩南語天經地義，相對來看，邱國正已經讓了一步，可是陳柏惟卻見笑轉生氣，反而指責邱國正鴨霸起來。而且邱國正是蔡英文倚重的國安官員，陳柏惟也很難再像扣其他藍營的帽子說他大沙文，否則豈不是指責蔡英文用了大沙文的人？

「逆風的烏鴉」分析，陳柏惟用閩南語質詢，剛開始當然是新鮮的。但現在距離他就任也已經有超過一年半的時間，他要藉此營造的正面評價，也就漸漸地消磨殆盡。堅持閩南語質詢已經不能再為他加分，反而加深了他的小丑形象。

「逆風的烏鴉」強調，「不演了新聞台」找出來他的舊貼文，也扮演很關鍵的角色。陳柏惟一再說所謂母語，就是「媽媽說的話」，但他所謂的「母語秀」，又證明完全就是矯情。因此在新鮮感消失、被罷免危機之外，如果他真的尊重「媽媽說的話」，該用的語言應該是上海話之類，而不是閩南語。

陳柏惟沒料到自己用過去做秀的方式繼續秀，會引火上身，問題就出在他不知道時機點對他做這種秀很不利，將來他的質詢場合應該會變得很有趣。