台北市BNT疫苗校園接種計畫日前開始施打，接種對象為國中、高中、五專前3年及今年9月1日前滿12歲國小學生；台北市議員耿葳指出，中央規定9月1日年滿12歲才能施打，但年底前年滿12歲的兒童有6900人，卻都打不到疫苗，不僅成「疫苗孤兒」，對校園防疫也是一大隱憂。

中央流行疫情指揮中心規範9月1日前滿12歲國小學生即可上網自行登記接種疫苗，耿葳表示，滿12歲學生預計10月施打，但在9月1日前未滿12歲未被納入接種對象，使得9月出生的孩子有相對剝奪感。

她要求，政府該照顧到這些學生的權益，北市教育局應向中央爭取讓今年滿12歲的學童都可以打到疫苗，提升校園整體防疫能力。

家裡有國小6年級孩童的家長抱怨，孩子剛好在9月2日年滿12歲，上網填寫疫苗施打意願登記時，竟被1922系統擋下，無法做意願登記，學校也沒有安排施打疫苗，小孩成了疫苗孤兒，盼政府聽到家長的心聲。

教育局副局長陳素慧說，今年9月1日前年滿12歲的學童僅110人，由於人數不多，將不安排到校施打，由學生自行上網登記，但她也坦言，9月1日以後陸續有學童年滿12歲，目前中央未把疫苗接種納入這批人，市府會再向中央反映，希望盡量替今年內年滿12歲的學童爭取接種資格。