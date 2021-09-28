行政院長蘇貞昌28日赴立法院進行施政報告，但遭國民黨杯葛無法上台，藍綠一度爆發推擠衝突，引發各界關注。宅神朱學恒與前民進黨立委郭正亮在直播中討論時，朱學恒也翻出過去郭正亮曾在立院與其他人爆發肢體衝突的畫面，郭正亮也還原當時情況，並透露有些人，像是前立委顏寬恒真的是有練過。

朱學恒28日與郭正亮一起進行網路直播時表示，在立法院看過很多奇奇怪怪的人，並秀出一張郭正亮在立院中與其他人發生激烈衝突的照片，「這一位當年也是以暴力手段…」，同時他也問郭正亮旁邊的人都是誰？郭正亮回答，當時在他旁邊的是同黨立委趙天麟、黃國書，後面的則是邱志偉。

朱學恒表示，黃國書在台中挺陳柏惟，為什麼趙天麟現在看起來反而比較年輕？郭正亮則說，「沒辦法，他是台中的立委，我告訴你，黃國書是立法院的書法大師，開過個人書法展」，朱學恒聞言嚇了一跳，郭正亮更說，「我那個時候在第一線也是拼命的，你看那個表情多認真」，朱學恒吐槽，「你搞不好是抱著趙天麟，嬌喘一聲，吐氣如蘭，倒在他的懷中」，郭正亮繼續說，當時是趙天麟在那邊求救，自己去挺住他，因為有人在拉趙天麟。

郭正亮指出，自己在第一線和別人拉扯，發現前立委顏寬恒是練過的，坦言有拉過好幾個人，試過他們的功力，比如去拉藍委蔣萬安，靠自己一個人的力量就能拉走，但自己去拉顏寬恒的時候，他站得非常穩，「他的腰會轉，你要抓他，旋一下就旋開了」，而後來顏寬恒也曾向郭正亮表示自己有練過。

朱學恒直言，這麼會打架，但國民黨還是失掉了政權。郭正亮則說，國民黨是一代不如一代，今天在現場表現最亮眼的是藍委陳玉珍和費鴻泰，費鴻泰年近七十仍十分拚命，是很衝的人；陳玉珍就是「拼命三嫂」，且沒有心機，常常衝到前面時才發現後面沒跟上。

郭正亮坦言，自己也看過很多立委，陳玉珍就是很講義氣，兩肋插刀。朱學恒說，現在國民黨會打的，都是女的，是在搞什麼？郭正亮回憶，自己還在當立委時，費鴻泰還曾想衝上主席台拆電線，差點跌倒，對於宅神指出上次費鴻泰手被割到，郭正亮直言那可能會危及生命，費的手也固定了3個月。朱學恒認為，國民黨以後就打架好了，半句不合就打。郭正亮補充，打架要徹底、要像樣。